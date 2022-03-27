Ночь на 27 марта в Киеве прошла относительно спокойно, - КГГА

В Киеве работают инфраструктура и коммунальный транспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что постепенно открывается бизнес – 26 марта работало более 650 продуктовых магазинов, 300 кафе, 360 СТО, 185 парикмахерских.



Коммунальщики обеспечивают жизнедеятельность города, несмотря на военные условия. Киевляне получают все услуги ЖКХ.



Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева 26 марта будут работать Северный и Дарницкий мосты.



"Пожалуйста, не выходите из дома без необходимости, не нарушайте правила комендантского часа. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" – напомнили в КГГА.

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