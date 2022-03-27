Российская армия пришла не "освобождать" Мариуполь, а стереть город с лица земли вместе с жителями, - мэр Бойченко

Комментируя ситуацию в Мариуполе, мэр города Вадим Бойченко отметил, что российские оккупанты целенаправленно делали все, чтобы создать в городе гуманитарную катастрофу. По его словам, именно в этом и заключалась задача врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"За первую неделю они разрушили все 15 введений электроэнергии в городе. С 5-го дня войны мы пытались так или иначе восстанавливать электроэнергию, но на седьмой день остались без света. Соответственно, мы потеряли и тепло. Оккупанты прекрасно понимали, какие у нас источники водоснабжения. И еще до начала активной фазы войны они перебили нам один источник, который давал 70% объема воды.Перебили электрический насос, который качал воду в Мариуполь. Так, на девятый день войны мы остались без воды. После этого они лишили нас газа", – говорит Бойченко.

Но при этом городской голова отметил, что, несмотря на старания оккупантов, город остается под украинским флагом и в этом заслуга наших украинских защитников.

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"Фашистские войска, напавшие на нашу страну и осадившие прекрасный город Мариуполь, точно не рассчитывали на то, что он будет держаться. Но город держится вопреки их усилиям", - резюмировал мэр.