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Нефтебаза в Дубно в Ривненской области полностью уничтожена ракетным ударом врага, - ОВА

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Нефтебаза в Дубно в Ривненской области полностью уничтожена ракетным ударом врага, - ОВА
Нанесенный 26 марта российский ракетный удар полностью уничтожил нефтебазу в Дубно. Жертв и пострадавших нет.

Об этом заявил в эфире телеканала "Эспрессо" глава Ривненской ОВА Виталий Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.

"В целом в Ривненской области спокойно, утро началось хорошо. В Дубно, к сожалению, база догорает, разрушения большие. Но, слава Богу, без человеческих жертв, это самое главное, база разрушена полностью", - сказал он.

Напомним, вчера российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно. В результате удара начался масштабный пожар, пришлось менять график движения поездов.

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Топ комментарии

  • Vlad_Len
    Війна триває місяць, а наші так і не навчилися промовці - Не клади яйця в одну корзину. За цей час була можливість по декілька разів зкачати ВСІ ПММ по меншим ємкостям і роззосередити їх. А ось це - совдепівський тип мишлення, який і призводить до таких наслідків.
  • Kozak Slovak
    Якщо ми не будем бити по території ворога, вони нам все знищать.
  • Папєрєднік
    Чим? Клавіатурою?
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