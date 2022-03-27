Разведка обнародовала список 82 российских морпехов, совершающих военные преступления в Украине

ГУР МО Украины получило список военных преступников батальонно-тактической группы 155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926) г. Владивосток и поселка Славянск Приморского края, совершающих военные преступления против народа Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ГУР МО обнародовало список военнослужащих РФ на своей странице в Facebook.

С именами 82 военных преступников батальонно-тактической группы 155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926) г. Владивосток и поселка Славянск Приморского края, совершающих военные преступления против народа Украины, вы можете ознакомиться здесь. Вы найдете гранатометчиков, пулеметчиков, наводчиков, стрелков и других военных преступников из РФ.

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"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – уверяют украинские разведчики.