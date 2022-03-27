Персонал ЧАЭС – заложников оккупантов – удалось частично заменить

На Чернобыльской атомной электростанции, захваченной российскими военными, удалось провести ротацию персонала, находившегося в заложниках оккупантов с первого дня войны.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава города-спутника ЧАЭС Славутича Юрий Фомичев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Относительно ротации персонала нам действительно удалось заменить ту смену, которая оказалась в первый день масштабного вторжения, 24 февраля, на Чернобыльской АЭС. 26 дней все работники станции находились в заложниках. Нам удалось частично заменить людей, чтобы они вернулись в свои семьи", - сказал Фомичев.

Работающих на ЧАЭС он назвал настоящими героями. Фомичев отметил, что они едут на станцию, отдавая себе отчет в том, что это может быть надолго.

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"Мы ведем постоянные диалоги, чтобы ротацию делать чаще. Чтобы это было не 20 дней, а хотя бы вдвое меньше и еще чаще. О полноценном восстановлении системы работы и замене персонала пока речь не идет, но о более частой ротации переговоры продолжаются", - добавил. он.

Как сообщалось, 20 марта была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС и эвакуация лиц, находившихся на территории оккупированной станции.

За этот день удалось вывезти 64 человека. На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции.