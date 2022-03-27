ВСУ удерживают позиции возле Харькова. Идут бои на Изюмском направлении, сегодня уничтожен российский истребитель Су-34, - Синегубов

Этой ночью продолжались обстрелы в Харькове, оккупанты наносили удары из оружия дальнего действия - около 15 раз. За ночь харьковские спасатели выезжали на пожары, вызванные обстрелами оккупантов, в Московский и Слободской районы.