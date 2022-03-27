В оккупированном Крыму принудительная мобилизация. Мужчины пытаются уехать с полуострова, - Денисова

Призывная кампания должна стартовать там в апреле, но уже сейчас крымчане активно получают повестки.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Крымчане уже активно получают повестки. Чтобы избежать преступных приказов, мужчины призывного возраста пытаются выехать с территории полуострова через РФ, поскольку дорога на материковую часть Украины закрыта", - написала она.

Денисова отметила, что среди мобилизованных есть крымские татары, которые не могут сложить оружие из-за угроз применения силы к их родным.

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Омбудсмен напомнила, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом. И обратилась к мировому сообществу с призывом отреагировать на этот факт.