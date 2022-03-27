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Обстрелы Львова: ракеты прилетели c Черного моря и из Беларуси, - председатель ОВА Козицкий

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Обстрелы Львова: ракеты прилетели c Черного моря и из Беларуси, - председатель ОВА Козицкий
Ракеты, поразившие Львов в субботу, 26 марта, были выпущены с территории Беларуси и с акватории Черного моря.

Об этом сообщил в телеграме глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Было два оповещения о воздушной тревоге. В первом случае была угроза ракетного удара с акватории Черного моря, во втором – из Беларуси. Во Львове ударили по двум объектам", - написал он.

Козицкий отметил, что вчерашние события показали: во время сигналов воздушной тревоги следует находиться в убежище.

Дождитесь сообщений от официальных источников, а не фотографируйте, не снимайте на видео и не выкладывайте это в Интернет. Такое "блогерство" может повлечь за собой человеческие жертвы и уголовную ответственность для "блогеров"", - подчеркнул он.

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Напомним, в субботу, 26 марта, ракетные удары были нанесены по двум районам Львова.

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Топ комментарии

  • оззи
    беларусы мычат как бараны в стойле. позор.
  • Ла-ла-ла-ла
    Сьогодні вранці мобільні підрозділи протиповітряної оборони ВСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії.
  • olele
    Фрог-клуб, альо! тут вашого перекинчика у прорив кинули...

    ❗️УВАГА! Спецслужби повідомляють:

    «За наявною інформацією, зараз в м. Бучі перебуває капітан 1 рангу ЗС РФ Татарченко Ігор Віталійович, який в 2014 році зрадив Народу України та перейшов на службу до росії ❗️❗️❗️
    У 2011-2012 рр. проходив службу на посаді командира 73 Морського Центру спеціальних операцій ВМС ЗС України).
    За наявною інформацією командує підрозділами морської піхоти рашистів.

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