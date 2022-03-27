На Полесье оккупанты под прикрытием артиллерии и авиации закрепляются на достигнутых рубежах, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 27 марта

Идут тридцать вторые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 27.03.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, идет перемещение подразделений российской федерации на территорию республики Беларусь. Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, понесших существенные потери, усиление имеющихся группировок, пополнение запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих.

Также сообщается, что часть подразделений вооруженных сил республики Беларусь продолжает находиться на полигонах.

На Полесье противник под прикрытием огня артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации подразделений.

В Северском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. В районах Лукьяновки и Рудницкого противник понес потери и отошел", - говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении противник пытается осуществить перегруппировку в районе Сум. Вблизи Харькова сосредоточил усилия на восполнении текущих потерь. В районе Славянска враг проводит усовершенствование инженерного оборудования занятых позиций. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Тростянец и Гусаровка.

Генштаб информирует, что на Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь. Успехов нет. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сухопутные войска ВСУ и тероборона разгромили очередную партию техники оккупантов в Харьковской области. ФОТОрепортаж

В Таврическом операционном районе оккупанты силами росгвардии продолжают борьбу с очагами сопротивления на временно занятой территории.

Украинские воины продолжают эффективное противостояние российским захватчикам, отражают вражеские атаки и постепенно освобождают временно занятые врагом территории по отдельным направлениям.

Вместе победим! Сохраняем спокойствие! Слава Украине!