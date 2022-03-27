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Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала вражеская ракета, полностью разрушена, - Козицкий

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Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала вражеская ракета, полностью разрушена, - Козицкий
Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Официальная информация: нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена", - написал он.

По словам Козицкого, подразделения ГСЧС продолжали ликвидировать пожар на протяжении всей ночи. Полностью потушить огонь удалось в 7 часов утра.

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Топ комментарии

  • Вадим Петришин 68f6c42b
    Ну цей Козицкий напередодні удару хвалився, що палива вистачить, бо завезли багато. Черговий корисний ідіот, не потрібні й коригувальники...
  • Ksenia VB
  • ODNAKO
    Зберігати пальне в воєнний час в наземних 5 тис. резервуарах, це злочин... вони мали всі стояти пусті. Паливо має зберігатись в підземних резервуарах, або магістральних трубопроводах.
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