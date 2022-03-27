В Чернобаевке разоблачили коллаборанта. ФОТО

Сотрудничество с военными РФ и содействие в образовании оккупационных органов управления – в с. Чернобаевка разоблачили местного жителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.





При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту коллаборационной деятельности. По данным следствия, местный житель с. Чернобаевка Херсонской области публично сотрудничает с российскими военными, помогая им образовывать оккупационные органы управления в громаде. Также он участвует в организации раздачи среди местных граждан продовольствия, ввезенного из РФ.

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