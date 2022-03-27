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В Чернобаевке разоблачили коллаборанта. ФОТО

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Сотрудничество с военными РФ и содействие в образовании оккупационных органов управления – в с. Чернобаевка разоблачили местного жителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

В Чернобаевке разоблачили коллаборанта 01
В Чернобаевке разоблачили коллаборанта 02

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту коллаборационной деятельности. По данным следствия, местный житель с. Чернобаевка Херсонской области публично сотрудничает с российскими военными, помогая им образовывать оккупационные органы управления в громаде. Также он участвует в организации раздачи среди местных граждан продовольствия, ввезенного из РФ.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
  • Агамемнон
  • Office Den Haag
    Andriy Lova

    Галина Наумова:
    А с Абрамовичем некрасиво получилось. Историю о том, как Зеленский просил Байдена не вводить санкции против российского олигарха Романа Абрамовича как против одного из ближайших соратников Путина, потому что, мол, Абрамович может выступить посредником в переговорах с Россией, Офис президента пытается героически замолчать. Ни опровержений, ни вообще каких-либо заявлений оттуда не слышно, и понятно почему. На любое заявление ОП, издание The Wall Street Journal может предъявить доказательства, полученные… прямо из Белого Дома. В том, что историю в прессу слил Госдепартамент США, в ОП не сомневаются нисколько.
    И это крайне неприятный сигнал для ОП. Западный истеблишмент только что откровенно напомнил Зеленскому и Ермаку, что героем сопротивления Зеленского рисует западная пресса. Политический же истеблишмент к команде в ОП относится точно так же как и до войны. Т е, как к хромым уткам. То, что следующие выборы Зеленский проиграет, в Белом Доме и в Уайт-Холле никто не сомневается.
    Нынешние рейтинги? Мы вас умоляем. Война явно затягивается. Быстрой и блистательной победы не будет, будет долгий процесс провоцирования России на введение в бой последних ее резервов, лишь после которых украинская армия перейдет к активным действиям. Население за это время порядком устанет и обозлится. А как только станет очевидно, что удача на стороне Украины, в полный голос заговорит оппозиция. И тогда Зеленскому припомнят все. И свернутые программы вооружений и развития армии. И Большое Строительство по дорогам которого, по странному стечению обстоятельств, теперь маневрирует российская армия. И особенно - то, как волонтерскую помощь пытался подмять под себя лично господин Ермак, как таможня устраивала волонтерам форменный грабеж на границе и как волонтерские грузы нагло отбирает Львовская обладминистрация, с благословения догадайтесь-кого. И не только.
    А там последует восстановление экономики разрушенной войной. И тут рейтинги власти упадут до земли. Недовольных будут толпы. Когда же Запад поинтересуется куда поделись выделенные им финансы… Впереди у команды Зеленского масса проблем.
    Что же случилось с Абрамовичем? Прямо противоположное тому, что рассказал Байдену Зеленский. Никакого влияния на Путина Абрамович не имеет, да собственно никогда и не имел. То, что Абрамович выступал номинальным владельцем бизнесов, с которых реально кормилась российская элита, в глазах Путина делает его не более значимым, чем любой другой российский олигарх. Путина связывают с Абрамовичем благодаря ряду обстоятельств, случившихся в нулевые. Но с тех пор утекло много воды.
    На самом деле не Офис президента искал связи с Абрамовичем, а наоборот. Абрамович уговорил Коломойского свести его с Ермаком, когда осознал, какой меч санкций навис над его головой. Ермак, от суммы, озвученной Абрамовичем, потерял сон и покой. Тут то и возникла идея выставить Абрамовича посредником на переговорах и таким образом вывести его из-под санкций. По сходной цене.
    Сперва об Абрамовиче-переговорщике Зеленский рассказал министру иностранных дел Англии Лиз Трасс. Однако та, имея на руках данные МИ-6, просьбы Зеленского просто проигнорировала. Абрамович попал под санкции ЕС по полной программе. При этом, выпускница Оксфорда Трасс Зеленского хотя бы не слила прессе. Тут бы Ермаку и задуматься, что в ловушку лезут.
    Но Ермак при виде денег теряет волю, и Зеленский рассказал сказку об Абрамовиче-переговорщике Байдену. А Байден, уже проинформированный британцами, миндальничать не стал. Он просто слил информацию прессе. Среди прочего, чтобы показать не в меру распоясавшимся «героям» из Офиса президента Украины, где их истинное место. Тему, естественно, теперь смакуют в Москве. А ОП молчит.
    Что теперь? Как минимум поутихнут антиНАТОвские заявления Офиса президента. Запад они уже порядком разозлили.
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