Вследствие вражеских обстрелов под завалами в Рубежном оказались местные жители, в частности ребенок, - полиция

Вследствие вражеских обстрелов населенных пунктов Луганской области есть погибшие и раненные, в Рубежном под завалами оказались местные жители, в частности ребенок.

Как информирует Цезор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции в телеграм-канале.

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"Луганская область. За минувшие сутки оккупационные войска совершили 28 артиллерийских и авиационных обстрелов городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная и Новотошковское. Вследствие обстрелов есть погибшие и раненные среди мирных жителей", - сказано в сообщении.

В Нацполиции сообщают, что в результате разрушения одного из домов в г. Рубежное под завалами оказались местные жители, в том числе ребенок.

Согласно сообщению, обстрелами повреждены объекты инфраструктуры – многоэтажные и частные дома, здания объектов культуры, магазины, гаражи. В некоторых домах после обстрела начались пожары.

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Как сообщалось ранее, в городе Лисичанск оперативники задержали мужчину, который передавал оккупационным войскам информацию о расположении подразделений ВСУ и корректировал вражеские обстрелы.