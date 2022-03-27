Вследствие вражеских обстрелов под завалами в Рубежном оказались местные жители, в частности ребенок, - полиция
Как информирует Цезор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции в телеграм-канале.
"Луганская область. За минувшие сутки оккупационные войска совершили 28 артиллерийских и авиационных обстрелов городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная и Новотошковское. Вследствие обстрелов есть погибшие и раненные среди мирных жителей", - сказано в сообщении.
В Нацполиции сообщают, что в результате разрушения одного из домов в г. Рубежное под завалами оказались местные жители, в том числе ребенок.
Согласно сообщению, обстрелами повреждены объекты инфраструктуры – многоэтажные и частные дома, здания объектов культуры, магазины, гаражи. В некоторых домах после обстрела начались пожары.
Как сообщалось ранее, в городе Лисичанск оперативники задержали мужчину, который передавал оккупационным войскам информацию о расположении подразделений ВСУ и корректировал вражеские обстрелы.