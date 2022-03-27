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В Херсоне и Каховке новые митинги против российской оккупации. Участники поют насмешливые песни об "успехах" армии РФ: "Російські танкісти сховались в кущі...Байрактар". ВИДЕО

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Сегодня, 27 марта, в оккупированных городах Херсон и Каховке проходят митинги против российской оккупации.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее видео он опубликовал в соцсети.

В свою очередь, нардеп Гео Лерос опубликовал в фейсбуке видео сегодняшнего митинга в Херсоне.

"Встречаем с песнями и плясками, как и говорили", - шутит он.

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Топ комментарии

  • Office Den Haag
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    Респект! Безоружные граждане не боятся вооружённую орду!
    симоньян, смотри - это называется любовью к Родине и, в отличие от тебя, подстилка продажная, они эту любовь демонстрируют бесплатно. кацапам этого не понять никогда.
  • Перехватчик
    vasily_maximov


    @maximov_vasily

    ·
    13 ч



    Как русский, как москвич, и как не особо либерал я желаю ВСУ лишь одного - уничтожать врага. Чем больше, тем лучше.
    Слава Украине!
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