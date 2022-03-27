В Херсоне и Каховке новые митинги против российской оккупации. Участники поют насмешливые песни об "успехах" армии РФ: "Російські танкісти сховались в кущі...Байрактар". ВИДЕО

Сегодня, 27 марта, в оккупированных городах Херсон и Каховке проходят митинги против российской оккупации.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее видео он опубликовал в соцсети.

В свою очередь, нардеп Гео Лерос опубликовал в фейсбуке видео сегодняшнего митинга в Херсоне.

"Встречаем с песнями и плясками, как и говорили", - шутит он.

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