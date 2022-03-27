Россия использовала Международный Красный Крест в своих целях, - Верещук

Россия использовала Международный Комитет Красного Креста в своих целях, заявила вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала во время телемарафона.

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"Мы сразу и первые отреагировали крайне негативно (на открытие представительства МККК в Ростове-на дону - Ред.), потому что работаем с ними напрямую и знаем, что на самом деле они не влияют на ситуацию, на самом деле их Россия использовала. Петер Маурер, который был в москве, накануне был в Киеве, он встречался с премьер-министром, со мной, с другими министрами, и мы донесли ему свою позицию и свое видение, как сделать так, чтобы гуманитарные коридоры заработали. Вместо этого он поехал в Москву, и результат вы видите. Будут открывать представительство. Это, кстати, не факт. Россия просто подумает, нужно ли им или нет это представительство. И выглядит, мягко говоря, Международный Красный Крест нехорошо в глазах международного сообщества", - сказала Верещук.

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Напомним, президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер 23 марта в Москве встретился с руководителем российского МИДа Сергеем Лавровым и обсудил открытие офиса организации в Ростове-на-Дону.