Заявки на получение помощи через "єПідтримку" можно подать до 31 марта

Кабинет министров ограничил срок подачи заявок на получение помощи в рамках программы "єПідтримка" до 31 марта

Об этом свидетельствует правительственное постановление от 26 марта 2022 №367 на "Правительственном портале", сообщает Цензор.НЕТ.

"Установить, что последним днем подачи запросов (заявок) для получения помощи в рамках программы "є Підтримка" является 31 марта 2022 года", – говорится в постановлении.

Как сообщалось, в связи с полномасштабным вторжением России в Украину Кабмин 7 марта утвердил список областей, жители которых могут получить единовременную помощь в размере 6,5 тыс. грн. Программа распространяется на регионы, где продолжаются боевые действия Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области, а также Киев. Такие выплаты могут получить наемные работники, за которых уплачены ЕСВ, а также физлица-предприниматели всех групп, подавших налоговую отчетность за 2021 год или за 4-й квартал 2021 г.

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Чтобы получить выплату, человек должен работать на условиях трудового договора, гиг-контракта или иного гражданско-правового договора.

Правительство направило на эти цели 21,45 млрд грн, что позволяет выплатить по 6,5 тыс. грн 3,3 млн человек. Средства господдержки можно израсходовать без ограничений.

Сначала программа "єПідтримка" предусматривала выплаты вакцинированным от Covid-19 двумя дозами украинцам в размере 1 тыс.грн и бустерной дозой в размере 500 грн. Однако израсходовать эти выплаты можно было только на ограниченные позиции товаров и услуг.