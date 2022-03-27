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Десантники сбили три крылатые ракеты над Николаевщиной

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Десантники сбили три крылатые ракеты над Николаевщиной
За последние сутки подразделения противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ сбили над Николаевщиной три крылатые ракеты, выпущенные российскими войсками.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Ракеты были успешно сбиты десантниками из переносных зенитных ракетных комплексов.

Следует отметить, что за время широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, подразделениями противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ВС Украины сбито около двух десятков единиц воздушных объектов противника. А это – самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Работаем дальше!" – отметили в Минобороны.

Читайте: Три крылатые ракеты врага сбиты на Одещине, - пресс-секретарь ОВА Братчук

Топ комментарии

  • Перехватчик
    Игорь Барков


    @barkov1168

    ·
    4 ч



    Ни одно поколение в России не жило без войны! НИ ОДНО!
    Обязательно, какой -нибудь престарелый олигофрен, отправит умирать кучу молодых, за свои больные фантазии!
  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Просто усі москалі *******. Цим вони і відрізняюцця від українців і білорусів (маю надію) .
  • Перехватчик
    Борис Абрамыч


    @BorisAbramich

    ·
    18 ч



    Два фельдмаршала. Паша - Мерседес обещал взять Грозный за 1 день. Кожугетыч обещал взять Киев за 2 дня.

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