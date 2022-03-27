Десантники сбили три крылатые ракеты над Николаевщиной

За последние сутки подразделения противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ сбили над Николаевщиной три крылатые ракеты, выпущенные российскими войсками.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Ракеты были успешно сбиты десантниками из переносных зенитных ракетных комплексов.

Следует отметить, что за время широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, подразделениями противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ВС Украины сбито около двух десятков единиц воздушных объектов противника. А это – самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Работаем дальше!" – отметили в Минобороны.

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