Десантники сбили три крылатые ракеты над Николаевщиной
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За последние сутки подразделения противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ сбили над Николаевщиной три крылатые ракеты, выпущенные российскими войсками.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Ракеты были успешно сбиты десантниками из переносных зенитных ракетных комплексов.
Следует отметить, что за время широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, подразделениями противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ВС Украины сбито около двух десятков единиц воздушных объектов противника. А это – самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Работаем дальше!" – отметили в Минобороны.