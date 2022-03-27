Силы сопротивления Сиверщины захватили два почти новых бронированных "Урала" и уничтожили два вражеских "Тигра", танк и два грузовика с боекомплектами, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж
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Силы сопротивления Сиверщины пополнили автопарк двумя почти новыми бронированными "Уралами" модели "Торнадо-У".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Північ".
Как отмечается, эти два грузовика влетели в копеечку РФ, потому что сошли с конвейера в 2021 году и имеют незначительный пробег. Это тот случай, когда российская оборонная промышленность работает на пользу Украины.
"Кроме получения трофейных "Торнадо", силы сопротивления отчитываются и об уничтожении еще одной колонны орков. Два "Тигра", танк и два грузовика с боекомплектами отправились по известному уже маршруту, открытому украинцами для врагов. Ребята уверяют, что продолжают и дальше работать над скорой победой", - сказано в сообщении.