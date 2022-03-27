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Зеленский впервые с начала открытого вторжения РФ дал интервью российским СМИ

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Зеленский впервые с начала открытого вторжения РФ дал интервью российским СМИ
Президент Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам впервые после начала войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Как отмечается, 27 марта с президентом Украины созвонились российские журналисты, среди которых главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь, корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев.

Разговор длился почти два часа.

СМИ обещают под вечер обнародовать весь разговор без цензуры.

Заметим, что "Медузу" и "Дождь" российские власти считают "иноагентами", а "Коммерсант" - нет.

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  • Бяка Бука
    Это как если бы Черчилль дал интервью нацистской Фёлькишер Беобахтер.
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  • Andrey Shevchenko f5154a7a
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