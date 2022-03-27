Российские оккупанты утром запустили две ракеты в сторону Одесской области, но ни одна не попала в цель

Сегодня, 27 марта, российские оккупанты запустили две ракеты в сторону Одесской области, но ни одна из них не попала в цель.

Об этом сообщил офицер ОК "Південь" Владислав Назаров в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты продолжают проводить воздушную разведку береговой полосы.

"Враг продолжает проводить воздушную разведку береговой полосы и оказывать психологическое давление на гражданское население прибрежных районов. Да, с утра противник осуществил пуск двух ракет, но ни одна не попала в цель. Система обороны Одесской области налажена четко и готова противодействовать любым провокациям противника. Именно поэтому обстановка в городе и области стабильная и контролируемая", – рассказал Назаров.

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Он подчеркнул, что система обороны Одесской области налажена четко и готова противодействовать любым провокациям противника.

Напомним, ранее российские захватчики пытались проникнуть на территорию Одесчины с моря и взорвать диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).