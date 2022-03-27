Оккупанты "назначили мэром" Энергодара депутата от ОПЗЖ Шевчика
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В Энергодаре российские агрессоры создали "народный совет", который возглавил депутат от ОПЗЖ.
Об этом в Телеграме сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, информирует Цензор.НЕТ.
"Официально сообщаем, что созданный сегодня так называемый "народный совет" во главе с Андреем Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины", - говорится в сообщении.
18 марта Энергоатом предупреждал о том, что захватчики планируют в ближайшее время назначить "мэром" города Андрея Шевчика, являющегося депутатом горсовета от ОПЗЖ. Отмечалось, что он пообещал агрессорам вывесить на зданиях госучреждений Энергодара "руZкие" флаги и быстро установить в городе "руZкий мир".