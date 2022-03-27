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Оккупанты "назначили мэром" Энергодара депутата от ОПЗЖ Шевчика

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Оккупанты "назначили мэром" Энергодара депутата от ОПЗЖ Шевчика
В Энергодаре российские агрессоры создали "народный совет", который возглавил депутат от ОПЗЖ.

Об этом в Телеграме сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, информирует Цензор.НЕТ.

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"Официально сообщаем, что созданный сегодня так называемый "народный совет" во главе с Андреем Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины", - говорится в сообщении.

18 марта Энергоатом предупреждал о том, что захватчики планируют в ближайшее время назначить "мэром" города Андрея Шевчика, являющегося депутатом горсовета от ОПЗЖ. Отмечалось, что он пообещал агрессорам вывесить на зданиях госучреждений Энергодара "руZкие" флаги и быстро установить в городе "руZкий мир".

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн
    Хто б здивувався, що жопоблок не зрадники.
  • Player New
    Вгадайте від якої партії вони б нам поставили "президента" якби захопили Київ.
  • Саша Пончик
    После войны будет болтаться возле руzzкого прапору с высунутым на бок языком

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