У США нет стратегии смены режима в России, - Блинкен
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Соединенные Штаты Америки не имеют стратегии смены режима ни в России, ни где бы то ни было.
Об этом заявил госсекретарь США во время визита в Иерусалим, комментируя слова президента Джо Байдена о том, что Путин "не может оставаться у власти", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Как вы знаете и как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима ни в России, ни где-нибудь еще, если на то пошло", - сказал он.
По словам Блинкена, президент США имел в виду, что "Путин просто не должен иметь власть вести войну или прибегать к агрессии против Украины или кого-то другого".