"Каждый раз просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было", - российский оккупант жене. АУДИО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, сначала захватчикам обещали 3-дневный победный марш. Впоследствии рашисты держали своих воинов обещаниями ротации. Одним говорили, что заберут домой 19 марта, другим – 25.
Однако реальной возможности провести ротацию так и не нашли, а для тех, кто под давлением украинских защитников постепенно теряет надежду, придумали новую дату - "конец месяца".
Вот что один из захватчиков рассказывает своей жене в РФ:"…паника какая-то. Не могу больше…. Я тут нах#й никому не нужен…"
Он пытается донести, что дальнейшее пребывание на войне для него просто невыносимо: "Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таких даже не было".
И чем дольше оккупанты будут оставаться на нашей земле – тем труднее им будет проснуться живыми.