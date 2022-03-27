"Каждый раз просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было", - российский оккупант жене. АУДИО

Об этом свидетельствует очередная порция телефонных разговоров оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, сначала захватчикам обещали 3-дневный победный марш. Впоследствии рашисты держали своих воинов обещаниями ротации. Одним говорили, что заберут домой 19 марта, другим – 25.

Однако реальной возможности провести ротацию так и не нашли, а для тех, кто под давлением украинских защитников постепенно теряет надежду, придумали новую дату - "конец месяца".

Также смотрите: Силы сопротивления Сиверщины захватили два почти новых бронированных "Урала" и уничтожили два вражеских "Тигра", танк и два грузовика с боекомплектами, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Вот что один из захватчиков рассказывает своей жене в РФ:"…паника какая-то. Не могу больше…. Я тут нах#й никому не нужен…"

Он пытается донести, что дальнейшее пребывание на войне для него просто невыносимо: "Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таких даже не было".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Все наши машины, нах#й. Ни воды, ни еды. Техники нет, сил нет. Х#й мы его возьмем", - русский захватчик о штурме Николаева. АУДИО

И чем дольше оккупанты будут оставаться на нашей земле – тем труднее им будет проснуться живыми.