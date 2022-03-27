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"Каждый раз просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было", - российский оккупант жене. АУДИО

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"Каждый раз просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было", - российский оккупант жене. АУДИО
Об этом свидетельствует очередная порция телефонных разговоров оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, сначала захватчикам обещали 3-дневный победный марш. Впоследствии рашисты держали своих воинов обещаниями ротации. Одним говорили, что заберут домой 19 марта, другим – 25.

Однако реальной возможности провести ротацию так и не нашли, а для тех, кто под давлением украинских защитников постепенно теряет надежду, придумали новую дату - "конец месяца".

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Вот что один из захватчиков рассказывает своей жене в РФ:"…паника какая-то. Не могу больше…. Я тут нах#й никому не нужен…"

Он пытается донести, что дальнейшее пребывание на войне для него просто невыносимо: "Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таких даже не было".

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И чем дольше оккупанты будут оставаться на нашей земле – тем труднее им будет проснуться  живыми.

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Топ комментарии

  • Поднипровский УКРАИНЕЦ
    Это только начало...живые будут завидовать мёртвым..
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Валентина Саюн
    Надоїли ці здохлики, їх мова, їх плани,їх сім'ї. СБУ має інше направленя, а не викладати ці шедеври. Наприклад що вони зробили,щоб запобігти колаборантам вільне життя в Україні. До речі, а є воєнна прокуратура, це її робота
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