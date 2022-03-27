Будущее Европы сейчас зависит от 80 самолетов и 100 танков для украинской армии, - Порошенко в эфире Polsat News

Если бы Украина получила 80 боевых самолетов, 100 новых танков и четыреста БТР, ситуация на фронте полностью изменилась бы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом в эфире Polsat News сказал Петр Порошенко.

Порошенко подчеркнул: украинская армия показала, что нам не нужны войска НАТО, нам нужно их оружие.

По словам Порошенко, часть этого оборудования находится в Чехии, Словакии, Болгарии, Румынии и Польше.

"Пожалуйста, поддержите Украину", - обратился он к лидерам стран-членов НАТО.

Порошенко также приветствовал встречу лидера США Джо Байдена в Польше с украинскими министрами иностранных дел и обороны. Он объяснил – Украина рассчитывает на Байдена, Польшу, НАТО и Европейский Союз.

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Пятый Президент также сообщил, что российские танки все еще стоят неподалеку от Киева, а в городе регулярно звучит сигнал воздушной тревоги. "Мы на войне. У нас каждый час воздушная тревога. Десять-двадцать ракет поразили Киев, в том числе гражданские объекты", – говорит пятый Президент.

При этом Порошенко подчеркнул, что украинцы не боятся Путина, потому что они на своей земле и у них есть огромная мотивация к борьбе.

"Это наша страна. Это наши дети. Наши родители, наши семьи. Это наше будущее. У русских солдат, наоборот, нет мотивации. Они не понимают, почему они здесь. Поэтому мы победим. Вместе, плечо к плечу. С нашими польскими, европейскими, натовскими и американскими партнерами", – сказал он.

Петр Порошенко также считает, что с Владимиром Путиным достичь компромисса невозможно: "Он хочет, чтобы мы умерли, а мы хотим жить. Он враг, потому что не признает нашу государственность, хочет отобрать у нас наше будущее. Но это еще не все, потому что он ненавидит Запад, он ненавидит Польшу, он ненавидит поляков. Он ненавидит всю нашу систему правил и ценностей. Он сумасшедший", – отмечает Петр Порошенко.

На вопрос о том, удастся ли российскому президенту использовать ядерное или химическое оружие, он признал, что предусмотреть это невозможно. Однако если бы Путин это сделал, он должен знать, что у него не будет "шансов на выживание".

"Возможно, это его остановит, потому что сейчас он атакует украинские АЭС, а ядерное загрязнение не знает границ. Запорожская АЭС в десять раз мощнее Чернобыльской, но это их не остановило. Поэтому мы должны выгнать его из Украины. Мы должны быть едиными", – подчеркнул Порошенко.

Пятый Президент также считает, что войны в Украине вообще могло не быть, а Путина можно было остановить много лет назад. "Если бы Украину пригласили в НАТО в 2008 году в Бухаресте, будь мы членом НАТО в 2013 или 2014 году, этой агрессии точно бы не произошло", - резюмирует Петр Порошенко.

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