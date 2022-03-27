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Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины, - МИД относительно "референдума" в ОРЛО о вхождении в РФ

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Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины, - МИД относительно "референдума" в ОРЛО о вхождении в РФ
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова главаря "ЛНР" Леонида Пасечника о проведении так называемого "референдума" за вхождение территорий в состав России. В ведомстве заявили, что ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины.

Об этом РБК-Украина рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"РФ не оставляет попыток подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и без правовых последствий. Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства. Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который ускорит ее падение в бездну глобальной изоляции", - заявил он.

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Напомним, главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что оккупационные власти Луганщины намерены провести "референдум" о присоединении к России.

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Топ комментарии

  • Влас Ракита
    Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
    *
    А ****** ты, "раб галерный",
    Собчака холуй примерный,
    Вместе с рухнувшим рублём
    Вслед за "русским кораблём"!

    Слава Україні! - Героям Слава!
    Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
  • Андрей Новодар 19ea7cea
    У графі національність треба писати "лугандон"
  • andant 1000
    нету хороших русских.
    у них что власть, что оппозиция - все хотят оккупации Украины.
    "русский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос".
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