Израиль твердо стоит на стороне народа Украины, - премьер

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил, что Израиль твердо стоит на стороне Украины. При этом он подчеркнул, что Израиль создал полевой госпиталь в Украине по уходу за ранеными и делает все возможное, чтобы помочь прекратить войну России против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

"Что касается войны в Украине, Израиль твердо стоит на стороне народа Украины и намерен продолжать наши усилия, чтобы помочь уменьшить страдания и прекратить кровопролитие", - заявил он.

Беннет добавил, что Израиль направил лучшие медицинские команды для создания современного полевого госпиталя на территории Украины.

"Мне сообщили, что они уже приняли и вылечили более 500 пациентов. В этот момент, в этот же момент, врачи и медсестры рискуют своими жизнями, чтобы спасти жизнь нуждающихся. Я горжусь тем, что делает Израиль. И, конечно, мы делаем все возможное, когда нас просят внести свою лепту в усилия по прекращению этой войны. Мы делаем это, поддерживая тесную координацию с США и с нашими европейскими партнерами", - подчеркнул Беннет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль может стать одним из гарантов безопасности Украины, - Ермак