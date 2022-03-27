Израиль твердо стоит на стороне народа Украины, - премьер
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
"Что касается войны в Украине, Израиль твердо стоит на стороне народа Украины и намерен продолжать наши усилия, чтобы помочь уменьшить страдания и прекратить кровопролитие", - заявил он.
Беннет добавил, что Израиль направил лучшие медицинские команды для создания современного полевого госпиталя на территории Украины.
"Мне сообщили, что они уже приняли и вылечили более 500 пациентов. В этот момент, в этот же момент, врачи и медсестры рискуют своими жизнями, чтобы спасти жизнь нуждающихся. Я горжусь тем, что делает Израиль. И, конечно, мы делаем все возможное, когда нас просят внести свою лепту в усилия по прекращению этой войны. Мы делаем это, поддерживая тесную координацию с США и с нашими европейскими партнерами", - подчеркнул Беннет.
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