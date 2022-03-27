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Российские оккупанты захватили дом Усика в Ворзеле, - жена боксера

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Российские оккупанты захватили дом Усика в Ворзеле, - жена боксера
Российские оккупанты захватили дом чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика в Ворзеле под Киевом.

Об этом сообщила супруга боксера – Екатерина в своем инстаграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

Односельчане написали ей, что во дворе стоят российские танки и БТРы. На что Екатерина эмоционально ответила: "Да поживут, скоро их уничтожим. Поживите в моем доме! Недолго вам осталось! Дон, дон, дон".

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Ща "братушки" развеют последние иллюзии Усика, свистнув унитаз. Как говорил Сашок "Крым- крымчан". Ну а унитаз-унитазов.
  • Lvbnhj
    Сашок...хрюській мірь прийшов
  • оззи
    ха. дождался любитель рузкого мира.
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