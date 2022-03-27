Новости • Агрессия России против Украины, Война

США поставят дизтопливо для Украины, - Зеркаль

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США поставят дизтопливо для Украины, - Зеркаль
США направят в Европу дизтопливо для нужд Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире "Радио НВ".

"Нам удалось мобилизовать всех... В Германии и Польше самые большие резервы дизеля, и именно они могут обеспечить необходимые объемы для нас сейчас. Кроме того, к нам едет американский дизель", – сказала она.

Зеркаль также обратила внимание на то, что в период начала посевной в Украине несколько крупных НПЗ в Восточной Европе закрылись на ремонты.

Топ комментарии

  • Бенина Мама
    Это не только для фронта, но и для посевной. Раз посеяли- уберут.
    Ещё никто не проиграл войны, имея за плечами в союзниках США.
  • Dust
    + 100 !

    ленд-ліз пішов !!!!

    але й нам треба не "плошать" і уважно слідкувати за руками ЗЕлєнських, щоб не скурвились та не злили повну перемогу!
  • Евгений Пэ
    Мля,как вы зае....своими соревнованиями ,кто быстрее выложит новость!Не забудьте маршруты ввоза указать и адрес хранения обязательно!
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