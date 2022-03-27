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Во время освобождения ВСУ села Малая Рогань под Харьковом российские командиры бросили своих раненых и попытались скрыться, - Бутусов

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Украинские бойцы взяли в плен военнослужащего из состава 138-й мотострелковой бригады ВС РФ Андрея Кононова при освобождении села Малая Рогань под Харьковом.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Андрей Кононов, военнослужащий батареи БМ-21 Град из состава 138-й мотострелковой бригады ВС РФ из Ленинградской области, сегодня взят в плен украинскими воинами в ходе освобождения села Малая Рогань под Харьковом. Ранен был осколком ещё до нашей атаки, российские командиры бросили своих раненых и попытались сбежать, удалось это не всем. Мать пленного - Кононова Наталья Михайловна.

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Ему повезло, его батарея била по жилым кварталам Харькова, убивала мирных жителей, но будет жить, и получил костыли для передвижения, медицинское обслуживание, потому что ВСУ с пленными не воюют", – отметил Бутусов.

По его словам, вместе с Кононовым 25-26 марта было взято в плен более 30 российских военнослужащих и преданных им наемников с оккупированных территорий, десятки российских военных уничтожены под ударами 92-й бригады и добровольческих отрядов.

Во время освобождения ВСУ села Малая Рогань под Харьковом российские командиры бросили своих раненых и попытались скрыться, - Бутусов 01

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Бутусов также добавил, что бои в районе Малой Рогани продолжаются.

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Топ комментарии

  • Mykhailo Stepanov
    а ***** в плен арту брать?
  • ПравдаЛюбка
    .
  • Перехватчик
    Litavrin


    @litavrinm

    ·
    5 ч



    тем, кто думает, что россию потрясет количество погибших на войне, хочу напомнить, что вымирание от коронавируса почти миллиона человек прошло абсолютно незамеченным
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