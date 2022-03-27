Метинвест и Фонд Ахметова закупили медикаменты для пострадавших от войны

Группа Метинвест совместно с Фондом Рината Ахметова приобрели жизненно важные медикаменты для предоставления неотложной медицинской помощи людям, пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Метинвест, первая партия препаратов и инструментов общей стоимостью более 30 млн гривен уже прибыла в гуманитарный хаб и вскоре будет распределена между больницами в городах присутствия компании.

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"Сегодня врачи – это больше, чем просто талантливые и профессиональные медики: это настоящие герои-спасители, которые среди военного мрака дают надежду и шанс на жизнь. Мы стремимся помочь им и обеспечить потребности медицинских учреждений самыми необходимыми медикаментами. Уже на следующей неделе врачи Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки, Мирнограда, Покровская и Каменского начнут получать от Метинвеста и Фонда Рината Ахметова лекарства и медицинское оборудование, которые будут помогать спасать жизнь", - отметил глава Центра координации гуманитарной миссии Метинвеста в Запорожье, генеральный директор Запорожстали Группы Александр Мироненко.

Метинвест проработал запросы больниц и определил список необходимых медикаментов в координации с Министерством здравоохранения Украины. В частности, закуплены антибиотики, противовоспалительные, обезболивающие и кровоостанавливающие препараты, антикоагулянты, растворы для внутривенного вливания, хирургический инструмент и расходные материалы, средства для интубации и т.д. Следующие поставки лекарственных средств будут формироваться на основе актуальных запросов медицинских учреждений.

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