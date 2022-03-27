Новости • Агрессия России против Украины, Война

Чернобаевка – 11:0, аэродром Мелитополя уверенно догоняет – 4:0, - Арестович сообщил, что ВСУ в очередной раз ударили по оккупантам

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Вооруженные силы Украины уже 11-й раз ударили по аэропорту в Чернобаевке Херсонской области, где российские оккупанты хранят свою военную технику.

Об этом 27 марта сообщил советник президента Алексей Арестович в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На уже, дорогая. 11:0, ночью сегодня. Кстати, аэродром Мелитополя уверенно догоняет Чернобаевку. 4:0. Сегодня", - написал Арестович.

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Топ комментарии

  • Ла-ла-ла-ла
    ПРО і ПВО немає, кажете?))

    Как сообщил источник The Insider, 26 марта Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины. 52 - с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 - с территории Беларуси.

    При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из примерно 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь.
  • Eight Wonder 56eae116
    ИхТамНэт!1!!

    Я в АТБ по акции вчера пару установок ПВО видел.
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Здоровья им и хорошего настроения
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