Чернобаевка – 11:0, аэродром Мелитополя уверенно догоняет – 4:0, - Арестович сообщил, что ВСУ в очередной раз ударили по оккупантам
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Вооруженные силы Украины уже 11-й раз ударили по аэропорту в Чернобаевке Херсонской области, где российские оккупанты хранят свою военную технику.
Об этом 27 марта сообщил советник президента Алексей Арестович в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"На уже, дорогая. 11:0, ночью сегодня. Кстати, аэродром Мелитополя уверенно догоняет Чернобаевку. 4:0. Сегодня", - написал Арестович.