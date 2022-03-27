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Сейчас у оккупантов две главные цели - удержать Херсон и окружить ВСУ на Донбассе, - Арестович

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Сейчас у оккупантов две главные цели - удержать Херсон и окружить ВСУ на Донбассе, - Арестович
Приоритетом для российских оккупационных войск является удержание Херсона и окружение ВСУ на Донбассе.

Об этом сегодня на брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, у оккупантов есть две главные цели.

"Окружить наши силы в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона. Эти вопросы связаны между собой, потому что если упадет оборона на юге, то положение противника вокруг Мариуполя сильно ухудшится", - уточнил Арестович.

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Кроме того, он отметил, что командование обороны знает о сложившейся ситуации и добавил, что в ближайшие две недели будут поступать неравномерные новости.

"Будут поступать новости о том, что мы контратакуем, наступаем на некоторых участках и освобождаем землю от противника, а с другой стороны будет поступать информация, что на некоторых участках фронта, в частности, на Востоке, ситуация далеко не проста", - резюмирует Арестович.

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Топ комментарии

  • Bob Fayn
    щеб розказав ,у якому напрямку по якій дорозі чи селі ВСУ будуть контратакувати
  • Ruslan Denisenko
    Я з Херсона,пзд новина яка,а тотми не знаємо,краще б дійсно мовчав та працював
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    Кароч орки выходят на границы Луганск и Донецк областей, вода в Крым уже есть. После последуют договорняки о "перемирии" и заморозка. По поводу южного направления, вобще тут попахивает сливом конкретным. При Порохе южные рубежи хорошо укреплены были, и постоянно учения проводили. Русня тогда знала сколько обойдется сухопутный корридор в Крым и не решалась. А тут, на тебе, двери открыты нараспашку, заходите берите
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