Сейчас у оккупантов две главные цели - удержать Херсон и окружить ВСУ на Донбассе, - Арестович
Об этом сегодня на брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, у оккупантов есть две главные цели.
"Окружить наши силы в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона. Эти вопросы связаны между собой, потому что если упадет оборона на юге, то положение противника вокруг Мариуполя сильно ухудшится", - уточнил Арестович.
Кроме того, он отметил, что командование обороны знает о сложившейся ситуации и добавил, что в ближайшие две недели будут поступать неравномерные новости.
"Будут поступать новости о том, что мы контратакуем, наступаем на некоторых участках и освобождаем землю от противника, а с другой стороны будет поступать информация, что на некоторых участках фронта, в частности, на Востоке, ситуация далеко не проста", - резюмирует Арестович.