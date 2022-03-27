Шон Пенн призвал бойкотировать "Оскар", если на церемонии не дадут выступить Зеленскому

Американский актер Шон Пенн, дважды лауреат премии "Оскар", призвал участников бойкотировать награждение, если Президенту Украины Владимиру Зеленскому не позволят выступить на церемонии, и пообещал расплавить свою награду, если так случится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление актера, ныне находящегося в Варшаве, обнародованное CNN.

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"Нет ничего лучшего, что может сделать киноакадемия, как предоставить ему (Президенту Зеленскому, - ред.) возможность обратиться ко всем нам. Он является тем человеком, который разбирается в фильмах и имеет собственную очень долгую и успешную карьеру... Если этого не произойдет, это будет самый печальный момент в истории Голливуда", - заметил Пенн.

Актер считает, что выступление Зеленского перед номинантами на "Оскар" и участниками церемонии награждения может и должно стать выражением решительного протеста Американской академии против действий России в отношении Украины.

"Я молюсь, чтобы так произошло. Если же этого не произойдет, когда вернусь, публично расплавлю свою награду", – заверил Пенн.

Он также призвал других участников церемонии бойкотировать ее в случае, если Президенту Украины не разрешат выступить.

Актер сообщил, что встречался с Президентом Зеленским за день до начала вторжения и еще раз после вторжения и всячески поддерживает Украину. Шон Пенн в эфире телеканала рассказал о разрушении, гуманитарном и миграционном кризисе, который вызвала российская вооруженная агрессия против Украины, и выразил безоговорочную уверенность в победе Украины.

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Ранее американская актриса Эми Шумер, которая будет ведущей церемонии "Оскар", предложила организаторам пригласить Президента Украины Владимира Зеленского выступить перед участниками награждения. В Американской академии киноискусства пока не объявили окончательное решение. Церемония состоится в ночь с 27 на 28 марта.