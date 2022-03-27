Шон Пенн призвал бойкотировать "Оскар", если на церемонии не дадут выступить Зеленскому
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление актера, ныне находящегося в Варшаве, обнародованное CNN.
"Нет ничего лучшего, что может сделать киноакадемия, как предоставить ему (Президенту Зеленскому, - ред.) возможность обратиться ко всем нам. Он является тем человеком, который разбирается в фильмах и имеет собственную очень долгую и успешную карьеру... Если этого не произойдет, это будет самый печальный момент в истории Голливуда", - заметил Пенн.
Актер считает, что выступление Зеленского перед номинантами на "Оскар" и участниками церемонии награждения может и должно стать выражением решительного протеста Американской академии против действий России в отношении Украины.
"Я молюсь, чтобы так произошло. Если же этого не произойдет, когда вернусь, публично расплавлю свою награду", – заверил Пенн.
Он также призвал других участников церемонии бойкотировать ее в случае, если Президенту Украины не разрешат выступить.
Актер сообщил, что встречался с Президентом Зеленским за день до начала вторжения и еще раз после вторжения и всячески поддерживает Украину. Шон Пенн в эфире телеканала рассказал о разрушении, гуманитарном и миграционном кризисе, который вызвала российская вооруженная агрессия против Украины, и выразил безоговорочную уверенность в победе Украины.
Ранее американская актриса Эми Шумер, которая будет ведущей церемонии "Оскар", предложила организаторам пригласить Президента Украины Владимира Зеленского выступить перед участниками награждения. В Американской академии киноискусства пока не объявили окончательное решение. Церемония состоится в ночь с 27 на 28 марта.