ВСУ начали контрнаступление в Сумской и Харьковской областях, - Арестович

Вооруженные силы Украины начали совершать небольшие контрнаступательные действия в Сумской, Харьковской, Киевской и Херсонской областях.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"В течение суток состояние положения и характер действий противника украинских войск не изменилось. За единственным маленьким исключением. Наши войска предприняли маленькие тактические, но контрнаступательные действия в Сумской, Харьковской областях и продолжают их в Киевской, Херсонской областях. То есть мы идем в маленькое, но в контрнаступление", - рассказал Арестович.

Также читайте: Шон Пенн призвал бойкотировать "Оскар", если на церемонии не дадут выступить Зеленскому

Он также добавил, что противник сегодня прибегает к двум главным задачам: первое – это окружить наши войска в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона на юге.