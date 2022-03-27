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ВСУ начали контрнаступление в Сумской и Харьковской областях, - Арестович

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ВСУ начали контрнаступление в Сумской и Харьковской областях, - Арестович
Вооруженные силы Украины начали совершать небольшие контрнаступательные действия в Сумской, Харьковской, Киевской и Херсонской областях.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"В течение суток состояние положения и характер действий противника украинских войск не изменилось. За единственным маленьким исключением. Наши войска предприняли маленькие тактические, но контрнаступательные действия в Сумской, Харьковской областях и продолжают их в Киевской, Херсонской областях. То есть мы идем в маленькое, но в контрнаступление", - рассказал Арестович.

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Он также добавил, что противник сегодня прибегает к двум главным задачам: первое – это окружить наши войска в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона на юге.

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Топ комментарии

  • Станислав Таций
    Як мешканець можу сказати, по Харкову це відчутно, дякую ЗСУ
  • NavigatorUR
    ..по хорошим новым асфальтированным дорогам...((( ****...слов нет от возмущения и осознания..что на сколько можно было повысить боеспособность... спасти тысячи жизней...уложить в землю Украины руснявой падали... если бы три года зелёные ушлёпки думали о Украине .....
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-респект.Не зупиняйтесь...
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