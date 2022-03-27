3,8 млн человек выехали из Украины из-за войны , - ООН

С 24 февраля из Украины уехали 3,8 млн человек. Около 90% выехавших - женщины и дети.

Об этом заявили в агентстве ООН по делам беженцев, передает Цензор.НЕТ.

Из уехавших 2,2 млн сейчас находятся в соседней Польше. Более 500 тысяч добрались до Румынии. При этом, по подсчетам ООН, в Россию выехало около 300 тысяч человек.

Всего считается, что более 10 млн украинцев из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, включая почти 6,5 млн внутренне перемещенных лиц.

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