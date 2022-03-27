В Донецкой области поймали мошенника, обещавшего за вознаграждение вывезти людей из Мариуполя

За 3000 грн за человека мужчина обещал вывозить мирных жителей "из Мариуполя в безопасное место", затем получал задаток и исчезал. Афериста разоблачили правоохранители.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.











Сотрудники управления стратегических расследований в Донецкой области узнали о факте преступления во время мониторинга социальных сетей. Неизвестный предложил женщине перевезти людей из Мариуполя в безопасное место за денежное вознаграждение, получив часть денег, мужчина скрылся. В результате проведения оперативных действий, "перевозчик" был разоблачен. Им оказался ранее судимый за грабеж и угон авто 28-летний житель Покровска. После совершения преступления мужчина перешел на нелегальное положение и скрывался на территории Днепропетровской области. Полицейские вернули злоумышленника в Покровск. Сейчас он находится в отделе полиции, где дает показания.

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Также полиция Донетчины призывает быть осмотрительными с незнакомцами, заранее не пересылать средства и помнить, что безопасная эвакуация людей проходит под контролем полиции и организована государственными службами или волонтерами.