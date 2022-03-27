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Жители ЕС и Украины могут помочь ВСУ автомобилями – группа волонтеров создала специализированный сайт CARFORARMY

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Жители ЕС и Украины могут помочь ВСУ автомобилями – группа волонтеров создала специализированный сайт CARFORARMY
Украинской армии нужны десятки тысяч автомобилей – пикапов, джипов, микроавтобусов, автобусов, автомобилей скорой помощи, грузовых машин. С этой целью группа волонтеров создала специализированный сайт, с помощью которого каждый желающий сможет отдать или продать свой автомобиль для нужд ВСУ

Об этом советник главы МВД Антон Геращенко сообщил в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Фронту нужны машины! Много, много машин! Как помочь армии? Тысячи волонтеров в Украине и за границей ищут машины и пригоняют их в Украину для нужд фронта. Нам нужны десятки тысяч – пикапов, джипов, микроавтобусов, автобусов, автомобилей скорой помощи, грузовых машин .На переднем крае они как расходный материал.Один взрыв мины и колеса, радиатор машины пробиты - машину надо бросать.

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Лишь одна группа латвийских волонтеров собрала в Латвии 120 машин с 24 февраля. Но этого мало! Война будет длинной. Месяцы, а может, и годы. Поэтому нужно упорядочить и улучшить систему поиска автомобилей в ЕС и их передачу в Украину", – пишет Геращенко.

С этой целью группа волонтеров создала специализированный сайт CARFORARMY.
http://www.carforarmy.in.ua

Суть его работы проста – жители Украины и ЕС могут за три минуты заполнить простую форму на сайте.

1. Указать в каком городе и какой стране он живет.
2. Какую машину готовы передать бесплатно или продать.
3. Свои контактные данные.

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Далее наши волонтеры свяжутся с благотворителем, обсудят детали и проговорят логистику машины до границы Украины.

Кроме того, на сайте осуществляется поиск волонтеров, которые будут готовы перегонять машину из стран ЕС до границы или точки передачи машины в Украине.

Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Кстати, очень неплохая идея. Представьте, старые(по меркам ЕС) внедорожники, грузовички, бусики ремонтировались и ставились на полный ход в дружественных странах и отправлялись в Украину. Чем плох какой-нибудь террано или патрол 95 года? Или Т4, транзит и тд? Там, где раньше люди ехали на говнобуханке, смогли бы на каком нибудь дизельном экономичном бусе или грузовичке.
  • Євген Дусик
    На балансі українських підприємств є ТИСЯЧІ джипів-позашляховиків - чому вони не вилучаються згідно з законом для потреб війська?
  • ПП Уксусов
    Интересно, сама Тоня на чем ездиет?
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