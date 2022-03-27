Посол Украины в Германии Мельник отклонил приглашение Штайнмайера на концерт с российскими артистами

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отклонил приглашение президента страны Франко-Вальтера Штайнмайера на концерт классической музыки "За свободу и мир", где среди исполнителей большинство россиян.

Об этом сообщила супруга посла Светлана Мельник в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"То есть, что же получается: заходите к нам на русский огонек, господин посол, с Вашим "сопровождением", - пишет жена посла, назвав это не проявлением солидарности, а очередным издевательством и плевком в лицо всем украинцам.

По словам Светланы Мельник, в программе, за исключением единственного украинского композитора Валентина Сильвестрова, все произведения принадлежат композиторам государства-агрессора.

"Но самое отвратительное - среди солистов - ни одного украинца. Только россияне!!! Пианист Киссин и баритон Погоссов", - отмечает она.

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"Предлагать Послу Украины послушать музыку страны-агрессора в исполнении ее российских солистов - и это в то время, когда украинский народ больше месяца слушает взрывы российских бомб и ракет и постоянное завывание сирен - это самый изысканный вид издевательства над нашим государством. Посол Андрей Мельник отверг такое приглашение, назвав его оскорблением для украинцев", - добавила супруга посла.

Концерт должен был состояться сегодня, 27 марта, в 11:00 в резиденции президента Германии во дворце Бельвю.