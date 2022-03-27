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Посол Украины в Германии Мельник отклонил приглашение Штайнмайера на концерт с российскими артистами

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Посол Украины в Германии Мельник отклонил приглашение Штайнмайера на концерт с российскими артистами
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отклонил приглашение президента страны Франко-Вальтера Штайнмайера на концерт классической музыки "За свободу и мир", где среди исполнителей большинство россиян.

Об этом сообщила супруга посла Светлана Мельник в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"То есть, что же получается: заходите к нам на русский огонек, господин посол, с Вашим "сопровождением", - пишет жена посла, назвав это не проявлением солидарности, а очередным издевательством и плевком в лицо всем украинцам.

По словам Светланы Мельник, в программе, за исключением единственного украинского композитора Валентина Сильвестрова, все произведения принадлежат композиторам государства-агрессора.

"Но самое отвратительное - среди солистов - ни одного украинца. Только россияне!!! Пианист Киссин и баритон Погоссов", - отмечает она.

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"Предлагать Послу Украины послушать музыку страны-агрессора в исполнении ее российских солистов - и это в то время, когда украинский народ больше месяца слушает взрывы российских бомб и ракет и постоянное завывание сирен - это самый изысканный вид издевательства над нашим государством. Посол Андрей Мельник отверг такое приглашение, назвав его оскорблением для украинцев", - добавила супруга посла.

Посол Украины в Германии Мельник отклонил приглашение Штайнмайера на концерт с российскими артистами 01

Концерт должен был состояться сегодня, 27 марта, в 11:00 в резиденции президента Германии во дворце Бельвю.

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  • Office Den Haag
    Тарас Чорновіл . Що Байден животворящий творить! Уже Подоляк сьогодні раптом заявляє, що про нейтральний статус вони нічого не погоджували й на вимоги кремляді про позаблоковість не піддаються й наміру такого не мали. А акцентували лише на гарантіях безпеки від союзників, найперше, від США. І про рашу, як гаранта вже ні слова.

    А ми ж якось на амнезію не хворіємо. Й не забули, як цей сам Подоляк про НАТО й нейтралітет прямим текстом віщав. І навіть до рівня Голови Ради Стефанчука дійшли про скасування норм Конституції. Я вже мовчу про всіляку арєтовівщину. Досить було ревізору наблизитися й передати пару привітиків через Кулебу й Рєзнікова, як усі зразу правильними стали. Та хоч то добре.

    А, до речі, якщо вже про тих "на ходу кругом марш" заговорили, то де зник Арахамія? Щось раптом стихло й уже не лізе з коментарями. Або в опі допетрали, що воно таке тупе, що краще не ганьбитися, або й саме нюхом відчуло, що після чергового окрику Байдена цих колаборантських переговірників можуть дуже швидко звинуватити в порушенні директив (а ви їх десь колись бачили? Бо я ні) та самоуправстві. А далі їм же є, що втрачати...
  • Совестно за Брата
    что у немчуры в голове?
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    На такі концерти треба їздити на танках.
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