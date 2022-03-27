Высшие чиновники РФ уговаривают Путина присоединить незаконные вооруженные формирования "ЛДНР" и тем самым окончить войну на этом этапе, – правозащитник Лисянский

На сегодняшний день, так называемая "евразийская политическая элита" РФ убеждает Кремль в необходимости аннексии временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей. Главари незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" также выступают за присоединение. Но в Кремле есть дискуссии на этот счет – вопрос будет решен довольно скоро.

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Главарь подконтрольного Кремлю незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что на подконтрольной ему территории может состояться "референдум о присоединении к России". Это заявление прозвучало на фоне того, что путинская элита ищет пути выхода из военного кризиса. Так, заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко убеждает президента России Владимира Путина в необходимости аннексии Луганской и Донецкой областей. Главы незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР" пытаются донести свою позицию через депутатов Госдумы РФ Дмитрия Саблина и Андрея Турчака, которые сейчас очень часто бывают в ОРДЛО. В то же время, депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин выступил против проведения такого референдума в это время.

"Окончательное решение еще не принято. Кремль хочет убедиться, что НВФ "ЛДНР" и вооруженные силы РФ полностью возьмут под контроль Луганскую и Донецкую области и только тогда смогут говорить о проведении такого референдума", - сказал Лысянский.

Идеологами присоединения Донбасса к РФ так называемый "Изборский клуб", который в 2020 году и разрабатывал так называемую доктрину "российского Донбасса". Важным моментом является то, что "бизнесмен" Евгений Юрченко, так называемый экономический куратор оккупированного Донбасса, также выступает за аннексию оккупированных территорий. Юрченко считает, что это будет способствовать развитию экономики Донбасса. В целом территории ОРДЛО уже давно включены в оперативное управление Ростовской области, как и военное кураторство ОРДЛО по Южному военному округу.

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Бывший народный депутат Олег Царев также активно призывает к полной оккупации территории Украины, называя эти земли "исконно русскими".

"Присоединение "ЛДНР" к России может быть представлено в Кремле как победа, похожая на аннексию Крыма. Причем основание для такого заявления готовилось уже много лет - оккупанты часто использовали термин "российский Донбасс" и так далее", - говорит Лисянский.