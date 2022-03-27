Сегодня Россия запустила рекордное количество ракет по Украине. Из как минимум 70 долетели 8, остальные уничтожены нашей ПВО, - СМИ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.
Издание отмечает, что 26 марта российская армия запустила самое большое количество ракет с момента начала конфликта.
"52 ракеты были выпущены с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 - с территории Беларуси. Общая стоимость этих ракет превышает $340 млн прямых производственных издержек в ценах 2020 года, а с учетом логистики — до полмиллиарда долларов одномоментно только залпами с кораблей Черноморского флота", – отмечает издание.
"При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из как минимум 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь. Остальные были уничтожены в небе. Россия производила обстрел в том числе по территории, находящейся в непосредственной близости от границы Польши. В тот же день там находился с визитом президент США Джо Байден", – напоминает The Insider.