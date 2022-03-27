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Ермак о псевдореферендумах оккупантов: Попытки РФ поднять ставки и подорвать суверенитет Украины не принесут успеха

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Ермак о псевдореферендумах оккупантов: Попытки РФ поднять ставки и подорвать суверенитет Украины не принесут успеха
Попытки организовать на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей "референдумы" о присоединении к РФ не будут признаны ни Украиной, ни миром.

Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Любые фейковые референдумы в ОРДЛО о присоединении к РФ не будут признаны Украиной и миром. А попытки россиян таким образом поднять ставки, подорвать украинский суверенитет все равно не принесут успеха", - заметил он.

По словам Ермака, для Украины вопрос территориальной целостности и суверенитета – принципиальный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ Украины, - МИД о "референдуме" в ОРЛО о вхождении в РФ

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Це має говорити прем'єр міністр чи хтось із кабміну.
  • Ksenia VB
    Офіційна особа.
    А то як завжди виходить опівська прибиральниця і вершить міжнародну політику.
    Це якось не правильно...
  • Микола Папізже
    єрмак зрадник, по законам військового часу треба застрелити паскуду на місці. Агов! Невже вільного снайпера не знайдеться?
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