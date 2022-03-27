В районе Чернобыльской АЭС горят более 10 тысяч гектаров леса, - Денисова

В зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС из-за боевых действий горят более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар, что приводит к повышенному уровню радиоактивного загрязнения воздуха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Фейсбуке.

Контроль и тушение пожаров невозможны из-за захвата зоны отчуждения российскими войсками, подчеркнула она.

В результате горения в атмосферу высвобождаются радионуклиды, переносимые ветром на значительные расстояния, что чревато радиацией Украины, Беларуси и стран Европы. Из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся, что может вызвать сверхмасштабные пожары, с которыми трудно справиться даже в мирное время.

Пламенем могут быть охвачены хранилища отработанного ядерного топлива и хранилища ядерных отходов, которые находятся на территории Чернобыльской зоны, предупредила Денисова.

Она призвала Международное агентство по атомной энергии "скорее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира".

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"Предотвратить катастрофические последствия можно только путем немедленной деоккупации российскими войсками территории. Поэтому призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины и деоккупации зон повышенной опасности", - заявила омбудсман.