Пока нет доказательств, что Россия ограничится захватом Донбасса, — представительница США при НАТО Смит

У США пока нет доказательств того, что Россия сосредоточится на захвате Донбассе и ограничится только этим.

Об этом заявила представитель США при НАТО Джулиан Смит, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По ее словам, у Штатов есть доказательства того, что РФ не достигла своих первоначальных целей — взять Киев через несколько дней.

"Думаю, поэтому Россия делает переоценку, и они указали, что планируют изменить свою тактику. Но давайте пройдет немного времени. Следующие несколько дней Соединенные Штаты, тесно сотрудничая с союзниками и украинским правительством, будут искать доказательства этих изменений", — сказала Смит.

Также она подтвердила, что США не передадут Украине советские истребители. Смит рассказала, что в последние недели было много переговоров с президентом Владимиром Зеленским, который обращался за помощью. Однако конкретное предложение Польши о передаче самолетов МиГ-29 – это "суверенное решение".

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