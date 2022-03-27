Пока нет доказательств, что Россия ограничится захватом Донбасса, — представительница США при НАТО Смит
Об этом заявила представитель США при НАТО Джулиан Смит, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
По ее словам, у Штатов есть доказательства того, что РФ не достигла своих первоначальных целей — взять Киев через несколько дней.
"Думаю, поэтому Россия делает переоценку, и они указали, что планируют изменить свою тактику. Но давайте пройдет немного времени. Следующие несколько дней Соединенные Штаты, тесно сотрудничая с союзниками и украинским правительством, будут искать доказательства этих изменений", — сказала Смит.
Также она подтвердила, что США не передадут Украине советские истребители. Смит рассказала, что в последние недели было много переговоров с президентом Владимиром Зеленским, который обращался за помощью. Однако конкретное предложение Польши о передаче самолетов МиГ-29 – это "суверенное решение".