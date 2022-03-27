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"Нахожусь в плену, жду, когда меня обменяют", - взятый в плен в Мариуполе оккупант Антимонов написал письмо жене. ФОТО

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Защитники Мариуполя захватили в плен российского офицера лейтенанта Антимонова.

Об этом в фейсбуке сообщил Иван Богдан, передает Цензор.НЕТ.

"Российский кадровый офицер лейтенант Антимонов А., который находится в плену в Мариуполе, написал письмо родным. Видео с врагом Украины ожидайте на официальных сайтах СБУ", - говорится в сообщении.

Нахожусь в плену, жду, когда меня обменяют, - взятый в плен в Мариуполе оккупант Антимонов написал письмо жене 01

В письме к жене оккупант выражает надежду на возвращение домой после обмена пленными и просит обратиться за помощью к знакомым для содействия этому.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Героїчним захисникам Маріуполя-респект...
  • Red_Sky_On
    Ждите, скоро вернусь.... Оптимист он чересчур уверенный!
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