Роскомнадзор запретил публиковать интервью Зеленского ряда российских СМИ

Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать интервью президента Украины Зеленского, которое взяли российские журналисты

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится на сайте этой организации.

"Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации этого интервью. В отношении взявших интервью средств массовой информации начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования", - отмечается в сообщении.

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