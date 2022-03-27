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Роскомнадзор запретил публиковать интервью Зеленского ряда российских СМИ

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Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать интервью президента Украины Зеленского, которое взяли российские журналисты

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится на сайте этой организации.

"Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации этого интервью. В отношении взявших интервью средств массовой информации начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования", - отмечается в сообщении.

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Роскомнадзор запретил публиковать интервью Зеленского ряда российских СМИ 01

Топ комментарии

  • Rino Onix
    КИЇВ ЦЕ - СТОЛИЦЯ ЄВРОПИ!!!
  • Djala Pribila
    Відео Муждобаєв

    Жодним чином не засуджую відважного Президента Великої України (можливо, на його думку, й таке потрібно робити, щоб передати к__м певні меседжі про те, як усім їм якнайскоріше стати хорошимі). Але я щиро, по-людські співчуваю йому. Бо це, звісно, ніякі не журналісти, він них навіть через віртуальний зв'язок тхне лайном. Це - підступні російські покидьки, професійні брехуни, боягузливі пристосуванці, дорогі повії від пропаганди, відверті вороги України кожною клітиною своїх ___ теплих тіл.

    Я/ми добре пам'ятаємо все, що вони зробили задля цієї війни своєю гібридною «роботою» в рейху, імітацією його «нормальності» на тлі підготовки до нападу на Україну, свідомою камуфляжною брехнею про «прєкрасную расію будущєва». Даже не думайте, «либеральные» пособники фюрера, что вы (те, кто на этом скрине и ВСЕ другие) таким образом купите себе дешевую индульгенцию для жизни в мире ЛЮДЕЙ. Пока я жив, я буду напоминать всем и прямо говорить, кто вы. А не буду жив я - найдутся другие, кто обо ВСЕМ напомнят.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Расєя-територія рабів народжених рабами у рабстві...
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