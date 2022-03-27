Роскомнадзор запретил публиковать интервью Зеленского ряда российских СМИ
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Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать интервью президента Украины Зеленского, которое взяли российские журналисты
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится на сайте этой организации.
"Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации этого интервью. В отношении взявших интервью средств массовой информации начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования", - отмечается в сообщении.
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