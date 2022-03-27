Было 150 офицеров ФСБ с неограниченными бюджетами для вербовки украинцев для госпереворота, были израсходованы миллиарды долларов, - Грозев

Журналисты Bellingcat и The Insider готовят новое расследование, которое расскажет, как ФСБ создавала и финансировала в Украине различных политических деятелей, которые должны были осуществить госпереворот после вторжения российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сам Грозев заявил в интервью изданию "Продолжение следует".

"Вот там речь идет о миллиардах долларов, а не рублей. Было потрачено с 14-го года до сегодняшнего дня. Это было 150-160 высокооплачиваемых офицеров ФСБ. Каждый из них имел неограниченный бюджет, чтобы вербовать украинцев любого уровня. Они вербовали на бумаге, и потом оказалось, что... Ну да, они летели, чтобы встречаться с ними в Тайланде, на Мальдивах, на Кипре. Эти деньги они потратили на встречи. Им давали наличными", - рассказал расследователь Христо Грозев.

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