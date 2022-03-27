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Арестович призвал не издеваться над российскими пленными

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Арестович призвал не издеваться над российскими пленными
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал украинцев – как военных, так и гражданских – гуманно обращаться с российскими военнопленными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

Арестович напомнил, что такие издевательства квалифицируются как военные преступления, не имеющие срока давности.

"Напоминаю всем, что мы - европейская армия европейской страны. С пленными обращаемся согласно Женевской конвенции, какие бы у вас ни были личные эмоциональные мотивы", - призвал он.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Сам би посидів під обстрілами, думка миттєво би змінилась.
    Ще повчає військових.
    Вони знають що і з ким робить.
  • Alex 38f9f11f
    Розкажи це вбитим дітям і згвалтованим дівчатам
  • Alex Dev d4763325
    Згоден, навіщо знущатися. Пристрелив та прикопав - от і все.
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