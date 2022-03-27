Арестович призвал не издеваться над российскими пленными
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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал украинцев – как военных, так и гражданских – гуманно обращаться с российскими военнопленными.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.
Арестович напомнил, что такие издевательства квалифицируются как военные преступления, не имеющие срока давности.
"Напоминаю всем, что мы - европейская армия европейской страны. С пленными обращаемся согласно Женевской конвенции, какие бы у вас ни были личные эмоциональные мотивы", - призвал он.