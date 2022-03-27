Зеленский о переговорах с Путиным: "Ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть, и прийти на встречу ко мне в любую точку мира"

Войну в Украине затягивает исключительно президент РФ Владимир Путин и его свита.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Договоренность должна быть у нас с президентом Путиным. Гарантеры ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска. Почему я считаю, что войну можно быстро закончить — и тянет только Путин и его окружение. Кто сядет - Байден? Джонсон? Эрдоган? Дуда? – о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет? Ничего не будет, это невозможно", – зазначив Зеленський.

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"Поэтому не надо ждать изменений в законе. Поэтому когда российская сторона сказала: "Давайте сначала изменим закон, а потом выведем танки", мы смотрим на них – не хочу говорить... скажем так, как на тех, кто не глубоко понимает политические процессы с точки зрения закона. Поэтому мы договориться должны с президентом РФ. А чтобы договориться, ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть — и прийти на встречу ко мне в любую точку мира, кроме Украины, РФ и РБ", – добавил президент Украины.

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