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Азов показал подробности освобождения Ольховки в Харьковской области

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Азов показал подробности освобождения Ольховки в Харьковской области
Командир подразделения ТрО "Азов" в Харькове Сергей Величко выложил в сеть подробности операции освобождения села Ольховка под Харьковом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео видно, каким образом взаимодействуют разные военные подразделения, в том числе и "Азов". В частности, во время операции активно использовались беспилотники для разведки и наблюдения за перемещением вражеской пехоты. Также были задействованы гранатометчики и бронированная техника.

Украинским героям удалось не только выбить российских захватчиков из села, но и уничтожить технику и живую силу противника (70 оккупантов) и взять в плен около 30 рашистов.

В целом, 25 марта во время контрнаступления, кроме Ольховки, украинскими силами также освободили Малую Рогань.

27 марта глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов сообщил об освобождении от оккупантов села Гусаровка в Балаклейском районе. Было уничтожено около 100 оккупантов и 60 единиц техники.

Топ комментарии

  • YU ST
    Героям Слава!
  • Сергій Матвієнко b61c3773
    "Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая свое название в лучшем случае в ХVІІІ веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше. Однако Московская история пришита к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицирована.

    В кровавом болоте московского рабства, а не в суровой славе норманской эпохи стоит колыбель России.
    Сменив имена и даты, увидим, что политика Ивана III и политика современной московской империи являются не просто похожими, а и тождественными...
    Россия порождена и воспитана в противной и униженной школе монгольского рабства.
    Сильной она стала лишь потому, что в мастерстве рабства была непревзойденной.
    Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и далее осталась страной рабов.
    Политика России - неизменна. Русские методы и тактика менялись, и будут меняться, однако главная цель российской политики - покорить мир и править в нем - есть и будет неизменной.
    Московский панславизм - всего лишь одна из форм захватничества.

    Карл Маркс, "Разоблачения дипломатической истории 18-го века"
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