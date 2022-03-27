В результате войны уже не существует Волновахи, Мариуполя и небольших городов под Киевом, - Зеленский

В результате полномасштабной российско-украинской войны в Украине уже не существует Волновахи, Мариуполя и небольших городов в Киевской области.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью российским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Но, к сожалению, вернемся к тому, какие последствия и результаты для нас. А в результате: Мариуполя нет. Просто нет. Волновахи просто нет. Мост под Киевом в Киевской области – наших небольших городков... Какие, я думаю, как и у вас... Все города возле столичных городов — это, как правило, небольшие городки. Но там все живут, дачи загородные, а также местное население тоже. Этого нет. Выжжена земля. Просто выжжена земля. Абсолютно", – сказал Зеленский.

Глава Украинского государства констатировал, что фотографии, сделанные в этих городах, не демонстрируют всю катастрофу, которая там происходит.

"Это невозможно показывать, потому что это невозможно даже для нашего населения – показывать, как это выглядит", - подчеркнул он.

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По словам Президента Украины, в Волновахе просто ничего не осталось – никаких улиц, никаких домов. В Мариуполе, население которого составляет полмиллиона человек, поражено 90% зданий.

"Они едут и выжигают, просто выжигают. Я даже не знаю, к кому так российская армия относилась. Никогда. Я не видел. Возможно, я был тогда совсем молодым человеком – и войны в Чечне, настолько глубоко не помню всех кадров. Там страшно было, но там, извините… Просто эти объемы не сравнимы. На сегодняшний день там две войны было", – добавил Зеленский.

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