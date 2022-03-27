"Австрия – настоящий авианосец российской агентуры", - Financial Times о шпионах

Австрия является "настоящим авианосцем" российских спецслужб в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times в статье об агентуре страны-оккупанта РФ со ссылкой на анонимного представителя европейской разведки.

По словам одного евродипломата из Вены, которого цитирует издание, австрийское разведуправление BFV "считается настолько скомпрометированным, что на время его исключали из большей части европейской деятельности по обмену разведданными".

"Минобороны страны практически является подразделением ГРУ", – добавил дипломат, пожелавший остаться неназванным.

В австрийской канцелярии заявили FT, что не могут комментировать анонимные обвинения, но указали, что нынешнее правительство страны "проводит масштабную реформу органов безопасности".

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Издание отмечает, что отслеживание шпионской деятельности Кремля на Западе "стало еще более неотложной задачей" после вторжения России в Украину, но "многие страны все еще пытаются напасть на след тайной деятельности Москвы на своей территории".

Восемь действительных сотрудников евроразведки и дипломатов, опрошенных FТ, заявили, что агентурная деятельность РФ в Европе "расширяется такими темпами, с которыми тяжело справляются усилия контрразведки". По оценке одного представителя евроразведки, десятки российских агентов все еще действуют в Германии, Франции и Бельгии.

"То, что мы знаем об этом, почти наверняка является верхушкой айсберга. На протяжении многих лет существует заговор молчания, когда западные государства не хотят говорить о действиях России или даже преследовать их", – сказал Кир Джайлс, старший научный сотрудник программы по России в аналитическом. центре Chatham House.

Некоторые страны в Европе, пишет издание, по-прежнему позлагаются на разведки США и Британии из-за ограничений своей контрразведки и нехватки ресурсов.

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